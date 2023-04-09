شهدت مكاتب التموين في الإسماعيلية، إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، لاستخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023 وتعديل المواليد وإضافتهم، بعد فتح باب الإضافات خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023 في مدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة وقراها المختلفة.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023 كالآتي:

مديرية التموين والتجارة الداخلية

العنوان: الشيخ زايد خلف ديوان عام المحافظة الجديدة

مكتب تموين الحي الثاني

العنوان: 7 مساكن الإحلال منشية الشهداء.

التليفون:0643350707

عناوين مكاتب التموين في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عناوين مكاتب التموين في الإسماعيلية لإستخراج بطاقة التموين وتعديل المواليد وإضافة المواليد في مراكز المحافظة المختلفة.

مكتب تموين التل الكبير

العنوان: مساكن مجلس المدينة، التل الكبير

التليفون: 0643963379

مكتب تموين القصاصين الجديدة

العنوان: شارع المكاتب، القصاصين الجديدة

التليفون: 0643440053

مكتب تموين فايد

العنوان: مجمع المصالح الحكومية، فايد

التليفون: 0643668572

مكتب تموين أبو صوير المحطة

العنوان: الوحدة المحلية، أبو صوير المحطة

مكتب تموين القنطرة غرب

العنوان: شارع السويس، قنطرة غرب

التليفون: 0643561505

مكتب تموين القنطرة شرق

العنوان: عمارة همام شوقي، شارع نهضة مصر، قنطرة شرق

التليفون: 0643723248

عناوين مكاتب التموين في قرى الإسماعيلية

مكتب تموين عين غصين

العنوان: طريق سرابيوم، قرية عين غصين، نفيشة

التليفون: 0643861928

مكتب تموين الضبعية

العنوان: 3 قرية الضبعية، الضبعية، نفيشة

مكتب تموين القصاصين القديمة

العنوان: البعلوة الكبرى، القصاصين القديمة

التليفون: 0643993912

مكتب تموين الظاهرية

العنوان: قرية الظاهرية، الظاهرية، التل الكبير

التليفون: 0649201672

مكتب تموين المحسمة القديمة

العنوان: مساكن المحسمة القديمة، التل الكبير

التليفون: 0643642524

مكتب تموين أبو عاشور

العنوان: قرية أبو عاشور، التل الكبير

التليفون: 0649201676

مكتب تموين الرياح

العنوان: قرية الرياح أمام الوحدة المحلية، منطقة البلاح

التليفون: 0643765860

مكتب تموين أبو خليفة

العنوان: مركز القنطرة غرب أبو خليفة

التليفون: 0643574582

مكتب تموين أبو سلطان

العنوان: الوحدة المحلية، أبو سلطان

التليفون: 0643404118

مكتب تموين سرابيوم

العنوان: قرية سرابيوم، فايد

التليفون: 0643435432

مكتب تموين فنارة

العنوان: قرية فنارة، فنارة، فايد

التليفون: 0643902264

مكتب تموين ام عزام

العنوان: قرية أم عزام، التل الكبير

مكتب تموين جلبانة

العنوان: الوحدة المحلية، جلبانة، قنطرة شرق

التليفون: 0643278147

مكتب تموين السبع آبار

العنوان: قرية السبع آبار، أبو صوير المحطة

مكتب تموين حى ثالث

العنوان: مبنى مديرية التموين، حي ثالث

التليفون: 0643348850

مكتب تموين شرق البحيرات

العنوان: قرية الأبطال، قنطرة شرق

التليفون: 0643270265

مكتب تموين الجزيرة الخضراء

العنوان: قرية الجزيرة الخضراء، التل الكبير

التليفون: 0643993059

مكتب تموين نفيشة

العنوان: 4 مساكن نفيشة

التليفون: 0643251374