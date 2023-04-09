أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023
كتب:
عمرو الورواري
04:18 ص | الأحد 09 أبريل 2023
أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023
شهدت مكاتب التموين في الإسماعيلية، إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، لاستخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023 وتعديل المواليد وإضافتهم، بعد فتح باب الإضافات خلال الأيام القليلة الماضية.
ويستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023 في مدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة وقراها المختلفة.
أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسماعيلية 2023 كالآتي:
مديرية التموين والتجارة الداخلية
العنوان: الشيخ زايد خلف ديوان عام المحافظة الجديدة
مكتب تموين الحي الثاني
العنوان: 7 مساكن الإحلال منشية الشهداء.
التليفون:0643350707
عناوين مكاتب التموين في الإسماعيلية
وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عناوين مكاتب التموين في الإسماعيلية لإستخراج بطاقة التموين وتعديل المواليد وإضافة المواليد في مراكز المحافظة المختلفة.
مكتب تموين التل الكبير
العنوان: مساكن مجلس المدينة، التل الكبير
التليفون: 0643963379
مكتب تموين القصاصين الجديدة
العنوان: شارع المكاتب، القصاصين الجديدة
التليفون: 0643440053
مكتب تموين فايد
العنوان: مجمع المصالح الحكومية، فايد
التليفون: 0643668572
مكتب تموين أبو صوير المحطة
العنوان: الوحدة المحلية، أبو صوير المحطة
مكتب تموين القنطرة غرب
العنوان: شارع السويس، قنطرة غرب
التليفون: 0643561505
مكتب تموين القنطرة شرق
العنوان: عمارة همام شوقي، شارع نهضة مصر، قنطرة شرق
التليفون: 0643723248
عناوين مكاتب التموين في قرى الإسماعيلية
مكتب تموين عين غصين
العنوان: طريق سرابيوم، قرية عين غصين، نفيشة
التليفون: 0643861928
مكتب تموين الضبعية
العنوان: 3 قرية الضبعية، الضبعية، نفيشة
مكتب تموين القصاصين القديمة
العنوان: البعلوة الكبرى، القصاصين القديمة
التليفون: 0643993912
مكتب تموين الظاهرية
العنوان: قرية الظاهرية، الظاهرية، التل الكبير
التليفون: 0649201672
مكتب تموين المحسمة القديمة
العنوان: مساكن المحسمة القديمة، التل الكبير
التليفون: 0643642524
مكتب تموين أبو عاشور
العنوان: قرية أبو عاشور، التل الكبير
التليفون: 0649201676
مكتب تموين الرياح
العنوان: قرية الرياح أمام الوحدة المحلية، منطقة البلاح
التليفون: 0643765860
مكتب تموين أبو خليفة
العنوان: مركز القنطرة غرب أبو خليفة
التليفون: 0643574582
مكتب تموين أبو سلطان
العنوان: الوحدة المحلية، أبو سلطان
التليفون: 0643404118
مكتب تموين سرابيوم
العنوان: قرية سرابيوم، فايد
التليفون: 0643435432
مكتب تموين فنارة
العنوان: قرية فنارة، فنارة، فايد
التليفون: 0643902264
مكتب تموين ام عزام
العنوان: قرية أم عزام، التل الكبير
مكتب تموين جلبانة
العنوان: الوحدة المحلية، جلبانة، قنطرة شرق
التليفون: 0643278147
مكتب تموين السبع آبار
العنوان: قرية السبع آبار، أبو صوير المحطة
مكتب تموين حى ثالث
العنوان: مبنى مديرية التموين، حي ثالث
التليفون: 0643348850
مكتب تموين شرق البحيرات
العنوان: قرية الأبطال، قنطرة شرق
التليفون: 0643270265
مكتب تموين الجزيرة الخضراء
العنوان: قرية الجزيرة الخضراء، التل الكبير
التليفون: 0643993059
مكتب تموين نفيشة
العنوان: 4 مساكن نفيشة
التليفون: 0643251374