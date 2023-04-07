تستعد معارض أهلا رمضان ومنافذ التموين بالمحافظات لطرح الكحك والبسكويت بأسعار مخفضة قبل أسبوعين من عيد الفطر المبارك 2023، حيث إن أسعار كحك العيد في منافذ التموين ببني سويف بأسعار مخفضة وعنوانها سيكون بخصومات على المطروح للمواطنين في إطار خطة الدولة لتوفير كل ما تحتاجه الأسر المصرية بأسعار مخفضة.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين ببني سويف بأسعار مخفضة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار كحك العيد في منافذ التموين ببني سويف بأسعار مخفضة وعنوانها، التي تشمل البيع بسعر 120 جنيها لكيلو الكحك السادة، ويتم الإعلان عن تخفيضات خلال الأيام القادمة بعد توزيع الكميات المعروضة من التجار علي المعارض والمجمعات الاستهلاكية في المدن والمراكز.

كحك العيد وأسعاره في منافذ التموين ببني سويف

وتبلغ قيمة كيلو كعك السادة، حوالي 120 جنيها، فيما يبلغ سعر كعك ملبن أو عجوة 120 جنيها، وسعر كيلو كعك عين جمل 150 جنيها، وسعر كيلو بيتي فور 160 جنيها، وتتروح أسعار كيلو البسكويت من 100 إلى 120 جنيها.

عناوين بيع كحك العيد في منافذ التموين ببني سويف بأسعار مخفضة

وردا على سؤال ما هي أسعار كحك العيد في منافذ التموين ببني سويف بأسعار مخفضة وعنوانها، أكد المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر أقل من السوق وبتخفيضات متفاوتة لأن المخبوزات والكحك والبسكوت تخضع للعرض والطلب من المواطنين.

وحول عناوين بيع كحك العيد في بني سويف، قال وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، أنه سيتم بيع كحك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان في جميع المراكز والمدن، بحيث يكون في كل مدينة فرع يوفر كحك العيد، فضلا عن الجمعيات الاستهلاكية والتي ستطرح أيضا كحك العيد خلال الأيام القليلة المقبلة بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين.