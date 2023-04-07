بدأت مديرية تموين الدقهلية مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في الإعلان عن أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالدقهلية بأسعار مخفضة وعنوانها في كل مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين في شراء كحك العيد بأسعار مناسبة في متناول الجميع وخاصة في معارض أهلا رمضان 2023 والتي يبلغ عددها 77 منفذا منتشرة في كل أنحاء الدقهلية.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالدقهلية بأسعار مخفضة وعنوانها

قال السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالدقهلية بأسعار مخفضة وعنوانها، فهي موجودة في معارض أهلا رمضان 2023 المنتشرة في كل أنحاء محافظة الدقهلية وذلك للتيسير على المواطن بالشراء من أقراب مكان له وبسعر مناسب.

وأضاف دايرة، أن عنوان بيع كحك العيد في منافذ التموين بالدقهلية هي في معرض أهلا رمضان ومنها معرضان بمدينة المنصورة واحد منهما في شارع الجيش عند حديقة الطفل أمام حي شرق، والآخر في الصالة المغطاة داخل استاد المنصورة الرياضي، علاوة على وجود 77 منفذا آخر داخل قرى ومدن المحافظة ومعروفة للجمهور من قبل بداية شهر رمضان، حيث نعرض فيه كل السلع بأسعار تقل عن خارج المعرض بنسبة 35%.

وتابع وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن كحك العيد يتواجد داخل السلاسل والمحال التجارية الكبرى ويتراوح أسعارها على حسب نوع الكحك بالاتفاق مع المديرية وطرحه بأسعار مختلفة، علاوة على وجوده في معرض أهلا رمضان وأسعاره كما يلي:

كحك بلدي ملبن يبلغ سعره 130 جنيها

ويبلغ سعر كحك بلدي مكسرات 145 جنيها

وسعر بسكويت بلدي 130 جنيها فقط

بينما سعر كحك عجوة بلدي يبلغ 130 جنيها

والبسكويت البلدي بالشكولاتة 140 جنيها

بيتي فور شكولاتة بلدي يبلغ سعره 140 جنيها

غريبة بلدي سعرها 140 جنيها

بيتي فور أوريجنال بـ 175 جنيها

والسابلية الصغيرة 150 والكبيرة 175 جنيها.

وأكد وكيل وزارة التموين أن كحك العيد المتواجد داخل المعارض بأسعار مخفضة وبجودة عالية وهناك رقابة من قبل مديرية التموين على الأسعار وتفتيش يومي منعا لاحتكار السلع ومتوفر جميع النكهات والأصناف التي تتناسب مع المواطن.

وأشار إلى وجود أنواع مختلفة من شيكولاتات العيد ويتراوح أسعارها ما بين الـ 45 وحتى 85 جنيها وهناك أنواع أخرى تتراوح أسعارها ما بين الـ 60 و75 وحتى 140 جنيها، الأسعار متفاوتة على حسب النوع والمنتج.