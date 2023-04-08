من أين يتم استلام بطاقة التموين؟.. إليك الخطوات

من أين يتم استلام بطاقة التموين؟ التساؤل المطروح بشكل منطقي عقب الانتهاء من إجراءات استخراج البطاقة، حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي خدمة استخراج بطاقة تموين للمرة الأولى للمواطنين خاصة الراغبين في الانضمام لمنظومة الدعم من أجل الاستفادة بما تقدمه الوزارة من دعم التموين والخبز.

من أين استلام بطاقة التموين؟

استلام بطاقة التموين هي الخطوة الأخيرة التي أعلنتها وزارة التموين في دورة استخراج بطاقة ذكية للمرة الأولى بالنسبة للأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية وليست مدرجة على منظومة الدعم، بعد اتباع عدد من الخطوات لاستخراج البطاقة التموينية على النحو التالي:

- تقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وملء الاستمارة الخاصة باستخراج بطاقة جديدة، مرفقا معه مجموعة من المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية لربّ الأسرة والزوجة

- صور بطاقات أو شهادات ميلاد الرقم القومي لكل من المستفيدين

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب لاستخراج بطاقة التموين، وحددت الوزارة هذه الفئات وهي: أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، ، والأسر البديلة، وأسر الشهداء.

- تأتي مهمة مكتب التموين بفحص المستندات المقدمة للتأكد من انطباق شروط استحقاق الأسرة للدعم التمويني.

- وحسب الوزارة لا يتجاوز زمن استخراج البطاقة شهرا

من أين يتم استلام بطاقة التموين؟

من أين يتم استلام بطاقة التموين؟ آخر خطوة من خطوات الحصول على بطاقة تموينية جديدة إذ يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل، ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم، ويمكن للمستفيد صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.