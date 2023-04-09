مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. تركيبة شرشابي تغير شكل شارب الكبير

فقد الكبير خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، شاربه بعد أن طالته تركيبة البروفيسور شرشابي، الذي يجسده دوره الفنان حمزة العيلي.

أحداث الحلقة 17 مسلسل الكبير أوي 7

خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7، أصر الكبير على تجربة التركيبة على الدكتور ربيع قبل أن يتناولها العترة، للتأكد من سلامتها، ليقترح عليه ربيع أن يعطيها إلى كلب، وبالفعل بعد تناولها تحول الكلب إلى كلب صغير ويتأكد الكبير من سلامة التركيبة، لكن بضع من نقاط التركيبة جاءت على شارب الكبير تجعله يصبح صغيرا جدا، ليترك الجميع ويذهب إلى البروفيسور شرشابي ليجد حل له، وبالفعل يعطيه تركيبة أخرى ويصبح شاربه أكبر مما كان عليه، ويعود إلى الدوّار متخفيا عن الجميع.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7، يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، ويضم عددا من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.