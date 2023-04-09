مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. هل يستطيع الكبير الظهور بعد تحول شكل شاربه؟

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، وضمت الحلقة ضيفين شرف، هما البروفيسور شرشابي الذي يجسد دوره الفنان حمزة العيلي، والفنان محمد محمود، الذي يجسد دور العترة.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7

خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي7، قرر الكبير تجربة التركيبة التي اخترعها البروفسيور شرشابي على كلب، فتحول إلى كلب صغير، وبفضل نقطة من التركيبة على شارب الكبير، يتحول إلى شارب صغير جدا، ويذهب سريعا إلى شرشابي فيحول شاربة بتركيبة أخرى، لكنه يصبح كبيرا جدا.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون وتأتي الإعادة الثانية في الثانية والنصف منتصف الليل، ويضم عددا من نجوم الكوميديا أبرزهم، أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج.