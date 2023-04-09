مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. جوني يروّج لمسرحيته والعترة يعود شابا

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7، التي عرضت عقب أذان المغرب مباشرة، عددا من الأحداث الكوميدية التي نالت إعجاب الجمهور.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7، كانت مليئة بالمواقف الكوميدية، أبرزها ادعاء جوني أنّ العترة هو ابن عم بابلو أوسكوبار، لتسليط الضوء على العرض المسرحي وجذب المزيد من الجمهور لمتابعته، لينقلب الأمر عليه بعد ظهور شخص يريد التخلص من العترة، معتقدا أنّه ابن عم أوسكوبار، ليظهر دكتور ربيع في الوقت المناسب، ويعطي العترة التركيبة، ويتحول إلى شاب كما كان.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتأتي الإعادة الثانية في الثانية والنصف منتصف الليل، والمسلسل بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.