توقف حركة الصيد وقلة المارة بالأسواق بسبب الرياح النشطة في بورسعيد

شهد طقس بورسعيد اليوم، رياح نشطة أثرت على حركة المارة، خاصة في الأسواق التجارية، تأثرت حركة الصيد البحري بها، ولم تخرج مراكب الصيد في هذه الأجواء فجرا.

رياح نشطة جنوبية غربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن رياح نشطة جنوبية غربية تتعرض لها السواحل الشمالية بسرعة 16 كم في الساعة، مع ارتفاع الرطوبة إلى 92%، وبلغت درجات الحرارة 17 درجة مئوية للصغرى، و19 درجة مئوية للكبرى، وحذرت من تخفيف الملابس ليلا، حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد بسبب الرياح النشطة، موضحا أن مراكب الصيد لم تخرج إلى الصيد في هذه الأجواء، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالميناء تتابع حالة الطقس على مدار الساعة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد أن ارتفاع الموج تراوح من 4 إلى 5 أمتار، محذرا صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء، ما يشكل خطورة على حياتهم.