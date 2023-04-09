تفاصيل حادث إطلاق نار بكييف.. السر عند بائعة المتجر

قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن متجرا شهد حادث إطلاق النار بكييف، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الواقعة.

استخدام كلاشنيكوف في إطلاق النار بكييف

وأشارت صحيفة «سترانا» المحلية، إلى حادث إطلاق النار بكييف نفذه مجهولا يرتدي ثيابا مدنية مستخدما بندقية كلاشنيكوف في متجر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دخول مطلق النار في مناوشة لفظية مع آخر

وأوضحت تسجيلات فيديو المراقبة، أن أحد سكان «كييف»، دخل في مناوشة لفظية مع رجل آخر، قبل إطلاق النار من مدفع رشاش، وأطلق عدة أعيرة نارية على المبنى وغادر في اتجاه غير معروف.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام، إن منفذ حادث إطلاق النار بكييف، جاء إلى المتجر بسبب خلاف مع بائعة في اليوم السابق، مضيفة إن الشخص هدد المرأة البالغة من العمر 55 عامًا وأطلق رصاصتين باتجاهها، ما أسفر عن إصابتها بجروح.

من جانبها، اعتقلت الشرطة الأوكرانية، منفذ حادث إطلاق النار بكييف، «39 عامًا».