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كييف تعلن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 في قصف روسي شرقي أوكرانيا

كتب:

هانى حسن
01:39 م | الأحد 02 أبريل 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن 6 مدنيين لقوا حتفهم، وأُصيب 8 آخرون، في قصف روسي لبلدة كوستيانتينيفكا، شرق أوكرانيا، صباح اليوم، حسبما نقلت عن «رويترز» نقلًا عن مسؤول أوكراني كبير.

وتبعد كوستيانتينيفكا 20 كيلومترًا إلى الغرب من باخموت، التي تمثل بؤرة قتال منذ ما لا يقل عن 8 أشهر، في ظل محاولة القوات الروسية الاستيلاء عليها، وكان تعداد سكان كوستيانتينيفكا 70 ألف نسمة قبل الحرب.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تطبيق «تيليجرام»: «نفذ الروس قصفًا مُكثفًا على بلدة كوستيانتينيفكا».

وأظهرت صور نشرها يرماك الدمار الجزئي الذي لحق بالمباني والحفر الناجمة عن الانفجارات.

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بقلم هانى حسن