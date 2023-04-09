«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة وتحذر من تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن طقس اليوم حار على جميع أنحاء محافظات مصر، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وبعض محافظات جنوب الصعيد 37 درجة مئوية، موضحة أنه سيتم عودة انخفاض درجات الحرارة تدريجيا بدءا من صباح غداً الاثنين وحتى الجمعة المقبلة.

الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة تدريجيا بدءا من غد الاثنين

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لتليفزيون «الوطن»، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدءاً من صباح غد الاثنين، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى يوم الجمعة المقبلة، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى غدا، ستكون 26 درجة، وتصل إلى 23 درجة مئوية يوم الجمعة المقبلة.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

وحذرت «غانم»، جموع المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، بسبب التقلبات الجوية الحادة التي تحدث منذ بدء شهر رمضان 2023، مؤكدة أن الأرصاد الجوية تتوقع سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وتحديدا بدءا من الثلاثاء المقبل، منوهة بأن أواخر التقلبات الجوية سيكون مع نهاية شهر أبريل الجاري.