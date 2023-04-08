المحافظات الأكثر عرضة لسقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري.. بينها جنوب سيناء

تشهد محافظات عدة، طقسًا متقلبًا خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون غزيرة على عدد منها، وتصل إلى رعدية في بعض الأحيان، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

مناطق سقوط الأمطار غدا

وتتعرض العديد من المناطق لسقوط أمطار، وتتفاوت شدتها من منطقة إلى أخرى، فتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد إلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون خفيفة ورعدية أحيانًا، غداً الأحد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

وتكون الأمطار متوسطة إلى رعدية، يوم الاثنين المقبل، على خليج السويس، مناطق من جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، خليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، فيما تشهد أماكن أخرى، أمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

أكثر المحافظات عرضة لسقوط الأمطار

وهناك عدة محافظات أكثر عرضة لسقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي، خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وهي محافظات شمال الوجه البحري، ومحافظات من السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، إذ تشهد أمطار متوسطة الشدة ورعدية، فيما تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.