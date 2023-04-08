الأرصاد الجوية تشكف عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.. من خفيفة لمتوسطة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، متوقعة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية.

الأرصاد الجوية تكشف عن سقوط الأمطار غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى سقوط الأمطار غدا، مضيفة أن الطقس سيكون مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأحد 9 إبريل 2023

بالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، كشفت الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار غدا حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر؛ تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الغربية ومدن القناة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب الأتربة العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد.

طقس الاثنين 10 إبريل

أما عن حالة الطقس يوم الاثنين فتشهد سقوط أمطار متوسطة رعدية على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 9 إبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 10 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.