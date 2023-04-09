مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، هو ما يريد معرفته الكثيرين في ظل السباق الرمضاني الذي تشارك فيه الشركة المتحدة بمسلسلات لاقت رواجا وإشادة كبيرة، بعد تألق مبهر في أداء دور الأم التي تقف في ظهر أبنائها، دفاعا عن حقهم، الذي أظهرته منى زكي في الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة بطولة منى زكي

ينتظر متابعي الفنانة منى زكي بقية حلقات مسلسلها تحت الوصاية، وذلك بعد عرض أول حلقتين، عكست فيهم واقع الكثير من الأسر، والمعاناة التي تتعرض إليها المرأة المعيلة، وقضايا أخرى خاصة بالمرأة، ما تسبب في التأثير ولمس قلوب المشاهدين، إذ بدأت قبل التتر برسالة وداع مؤثرة لزوجها المتوفى في مقبرته.

وتابعت بمعاناة يجدها أطفالها بعيدا عنها، وعن مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية ، فيتم عرضه على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية فهو يعرض على شبكة «DMc» و «DMC دراما»،وكذلك على منصة «watch it»، أما عن تردد القناة فهو كالآتي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق ابنائها غصباً، وأخذ مركب زوجها والسفر بها بعيداً، ثم تغيير هويتها وكذلك معالم المركب خوفاً من العودة إليهم مرة أخرى.