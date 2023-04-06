«الأرصاد» تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، بداية من الأحد المقبل حتى الأربعاء 12 أبريل، مشيرة إلى عدم استقرار الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وفقًا لما تشير إليه خرائط الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الأحد، سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وتمتد إلى مناطق جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما تشهد حالة الطقس نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع وجود فرص تساقط أمطار خفيفة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة السبت 8 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 9 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.