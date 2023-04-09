يبحث جمهور ومحبي الفنان أحمد مكي، عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON، بعد الأحداث الكوميدية الشيقة التي شهدتها الحلقة السابقة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عدد من الأحداث الكوميدية التي جعلت الجمهور يترقب الحلقة 18، حيث شهدت الحلقة السابقة تحول العترة إلى شاب بتركيبة بروفيسور شرشابي، الذي يجسّد دوره الفنان حمزة العيلي، حيث احتوت التركيبة على طماطم شيري، كما روج جوني لمسرحيته الجديدة، بادعاء أنّ ابن عم بابلو أوسكوبار انضم إلى العمل.