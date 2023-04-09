استمرار إعلان حالة الطوارئ في السويس.. وارتفاع درجات الحرارة

أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس، استمرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي تغيرات في الطقس، ووجّه بالتواجد المروري في الشوارع خاصة في ساعات الذروة، وجاهزية المعدات بمختلف الأحياء والإدارات وسرعة التدخل حال حدوث طوارئ.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن حالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف.

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس السويس اليوم سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع نشاطٍ في حركة الرياح، المثيرة للأتربة والرمال، على فترات، ووجود أتربة عالقة في الهواء، مع انعدام الفرص لتساقط الأمطار، فيما يكون الطقس ليلاً من معتدل إلى رطب.