طقس السويس اليوم.. مشمس صباحا وانخفاض درجة الحرارة ليلا

تشهد محافظة السويس، اليوم الأربعاء، طقسا مشمسا، إذ اختفت السحب تماما من السماء، بينما تنخفض الحرارة ليلا لتصل إلى 13 درجة، مع توقعات بنشاط الرياح لتصل سرعتها إلى 22 كيلومترا في الساعة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

سيولة مرورية واستمرار رفع درجة الاستعداد

وشهدت الطرق الداخلية فى محافظة السويس، وجود سيولة مرورية على الطرق التى تربط الأحياء الخمسة، وكذلك الطرق الخارجية التى تربط السويسبالمحافظات المجاورة.

ورفعت محافظة السويس درجة الإستعداد، التى أعلنها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، منذ ظهور التقلبات الجوية في المحافظات، مشددا خلالها على رؤساء الأحياء بضرورة التأكيد على عمل المعدات المختلفة، والمعنية بإزالة أثار التقلبات الجوية حال وجودها، والتأكيد على محطات الصرف الصحى بالكفاءة الكاملة تحسبا لأى طوارئ قد تحدث في طقس السويس.

قراءات طقس محافظة السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية لهيئة الأرصاد الجوية في السويس، تسجل نسبة الرطوبة اليوم 33%، وسرعة الرياح 22 كيلومترا في الساعة، وانعدام فرصة سقوط الأمطار، كما تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر فى طقس اليوم بين معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر يتراوح بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح جنوبية غربية.