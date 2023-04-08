طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وارتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظة السويس اليوم طقس غائم جزئيا، خلال ساعات الفجر الأولى، كما نشطت الرياح، حيث سجلت سرعتها 24 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، مع توقعات بانعدام فرص سقوط أمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد لطقس السويس اليوم، موضحة أنه مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية.

قراءات طقس السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قراءات طقس السويس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 34 مئوية والصغرى 19 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 22 إلى 30 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة تسجل 24%، فيما تكون حالة البحر الأحمر بين خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

سيولة مرورية على الطرق

وتشهد محافظة السويس سيولة مرورية وسهولة في التنقل بين الأحياء الخمسة بالمحافظة، وسط تواجد رجال المرور في الشوارع الرئيسية وعلى الطرق الخارجية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة.