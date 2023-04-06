طقس السويس اليوم.. ارتفاع في نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 27 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في محافظة السويس، ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة خلال بداية اليوم، ليكون غائم جزئيا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية المختلفة في محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس وسط تشديدات مستمرة من المحافظ اللواء عبد المجيد صقر بالاستمرار في تطهير بيارات تصريف الأمطار وخطوط الصرف الصحي، والتأكيد على رؤساء الأحياء والمسئولين في الأجهزة والجهات المعنية بالتدخل الفورى حال حدوث طارئ في الطقس أوسقوط امطار.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم، درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 68%، سرعة الرياح 22 كم /ساعة، 1% نسبة سقوط الأمطار.