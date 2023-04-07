عاصفة ثلجية تضرب كندا.. مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء

ضربت عاصفة ثلجية، مقاطعتي «كيبيك» و«أونتاريو» الكنديتين، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل.

انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون جراء عاصفة ثلجية

جلبت عاصفة ثلجية، إلى مقاطعتي «كيبيك» و«أونتاريو» الكنديتين، أمطارا متجمدة ورياحا قوية أطاحت بالأشجار قبل عطلة عيد الفصح، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأسفرت عاصفة ثلجية ضربت مقاطعتي «كيبيك» و«أونتاريو» الكنديتين، عن انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون على الأقل.

وأوضح رئيس حكومة إقليم كيبيك، فرانسوا ليجولت، أن رجلا في كيبيك لقى مصرعه جراء سقوط شجرة عليه، فيما أشارت قناة «سي تي في نيوز» المحلية، إلى مصرع رجل آخر في شرق أونتاريو.

ونشرت شركة «هايدرو كيبيك»، حوالي 1100 عامل لاستعادة الكهرباء، فيما واجه الطاقم أكثر من 2200 انقطاع.

وفي وقت سابق، أشار رئيس حكومة إقليم كيبيك، إلى أن معظم حالات انقطاعات الكهرباء كانت في منطقة مونتريال الكبرى.

رئيس الوزراء الكندي يعرض تقديم المساعدة الفيدرالية

وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تقديم المساعدة الفيدرالية إذا لزم الأمر، وقال للصحفيين: «إنها لحظة صعبة للغاية انقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من الناس، سقوط الأشجار، وإلحاق الضرر بالمباني والسيارات، هو بالطبع مصدر قلق مستمر»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي العاصمة «أوتاوا»، أغلقت 20 من المدارس الكاثوليكية، أمس الخميس، لانقطاع الكهرباء عنها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كندية.