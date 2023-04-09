الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: الشيطان يحرم الإنسان من المدد الرباني

قال الداعية الإسلامي عمرو مهران، إنَّ الشيطان يستخدم أداة التخويف مع الإنسان الذي يتعرض لأزمة أو مشكلة يعجز عن حلها، فعلى سبيل المثال يوسوس الشيطان للشخص الذي يفكر في الذهاب لطبيب نفسي لحل مشكلته والتخفيف عن نفسه، إذ يبدأ الشيطان بإقناع هذا الشخص بفكرة ان لا فائدة من العلاج النفسي، ولا يمكن لطبيب حل مشكلة مريضه الشخصية، كما أن الذهاب لطبيب نفسي يعد «فضيحة»، وغيرها من الأسباب غير الصحيحة حتى يبدأ الشخص المريض بالاقتناع والإقلاع عن فكرة الذهاب لطبيب نفسي، وبالتالي تزداد الأزمة والمشكلات التي يتعرض لها ويقع الإنسان في فخ الشيطان بالنهاية.

العلم نور رب العالمين بقلوب العباد

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الشيطان يبعد الإنسان عن الحل العلمي الرباني حتى تزداد مشكلات الإنسان وتكبر، ومن ثم تبدأ تلك الأزمات تتراكم وتتفاقم حتى تهدم في الشخص نفسه وصولا لمرحلة سيطرة الاكتئاب عليه، مشيرًا إلى أن العلم نور رب العالمين في قلوب العباد، والشيطان يحرم الإنسان من المدد الرباني.

الطبيب يعالج المرضى بنور رب العالمين

وأشار إلى أنَّ الطبيب يعالج المرضى بنور رب العالمين وليس بحوله وقوته الشخصية، إذ أن الطبيب مدعوم من عند الله مثل أي شخص في مختلف المجالات، موضحًا أن كل شخص إذ علم باحتياجه سوف يستطيع التخلص من سيطرة الشيطان عليه.