آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. سقوط قتيلين في أحدث هجمة على زابوريجيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، إنّ شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنته البالغة من العمر 11 عامًا لقيا حتفهما بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا جنوبي شرق أوكرانيا، في ساعةٍ مبكرة صباح اليوم.

وفي إطار تغطيها لأزمة روسيا وأوكرانيا، ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنّها انتشلت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا من تحت الأنقاض، ووُصفت بأنها أم الطفلة، بحسب وكالة «رويترز».

أحدث هجمة على زابوريجيا منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا

من جهته، أشار أمين مجلس المدينة أناتولي كورتيف، إلى أنّ صاروخين دمرا أحد المباني وألحقا أضرارا بعشرات المباني الأخرى خلال الضربة التي شنتها القوات الروسية خلال الليل، وكتب كورتيف على تطبيق «تيليجرام»: «هاجمت القوات الروسية زابوريجيا مرة أخرى وفُقدت أرواح»، وتعد هذه الضربة هي الأحدث بين سلسلة من الهجمات التي أصابت أهدافًا مدنية مؤخرًا في المنطقة مع دخول أزمة روسيا وأوكرانيا عامها الثاني.

القوات الأوكرانية تصد هجومًا روسيًا

من جهة أخرى، أشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إلى أنّ القوات الأوكرانية صدت أكثر من 50 هجومًا روسيًا في 4 اتجاهات، وأوضحت الهيئة، أنّ قوات الجيش الأوكراني تمكّنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».