مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرنسا تراهن على وساطة الصين في السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن زيارة الرئيس الفرنسي للصين وصفت بـ«المهمة» في جميع وسائل الإعلام الفرنسية.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصطحب معه فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، كما صرّح الإليزيه بأن الزيارة تشهد العديد من الملفات الأوروبية المهمة مع الجانب الصيني.

فرنسا تراهن على وساطة الصين

وتابع أن فرنسا تراهن على قيام الصين بدور الوساطة في السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة تشمل أيضًا العديد من الملفات بين البلدين، لا سيما الملف الاقتصادي وملف الطاقة اللذان سيتصدران تلك المباحثات.

الصين حليف استراتيجي

وأشار إلى أن ماكرون يرى أن الصين حليف استراتيجي مهم للقارة الأوروبية على كل المستويات، وأن فرنسا تعوّل على بكين كثيرًا في حلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من علاقات جيدة مع الجانبين.