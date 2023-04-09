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المسجد النبوي يستقبل 15.7 مليون مصل في النصف الأول من شهر رمضان

كتب:

أ ش أ
09:42 ص | الأحد 09 أبريل 2023
المسجد النبوى

المسجد النبوى

كثفت وكالة رئاسة المسجد النبوي أعمالها وعملت على تظافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، إذ قدمت الرئاسة خدماتها خلال النصف الأول من شهر رمضان لأكثر من 15.7 مليون مصل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأحد  أن الرئاسة سهلت ونظمت دخول أكثر من 1.3 مليون زائر وزائرة للصلاة في المسجد القديم والروضة الشريفة، كما يسرت دخول أكثر من مليون زائر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما .

وأشارت الوكالة إلى أنَّ الرئاسة وزعت أكثر من مليون عبوة مياه زمزم ، إضافة إلى استهلاك 2.8 مليون لتر من مياه زمزم ، وتعبئة ما يزيد على 270 ألف حافظة زمزم، كما وفرت أكثر من 25 ألف سجادة بمقاسات مختلفة.

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بقلم أ ش أ