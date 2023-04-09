جامبيا تعلن اكتشاف بؤرة إنفلونزا طيور في محمية برية قرب العاصمة

أكدت السلطات الجامبية اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في محمية للطيور البرية قرب العاصمة بانجول، بعد أقل من أسبوع من إعلان السنغال المجاورة عن تفشى المرض في مزرعة دواجن.

وذكرت وزارة الزراعة الجامبية- في بيان- أنه تم جمع عينات من محمية تانجي للطيور في جامبيا، على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة بانجول، بعد الإبلاغ عن نفوق العديد من الطيور البرية.

إرسال العينات إلى مختبر في داكار

وأوضحت أنه تمّ إرسال العينات إلى مختبر في داكار، وجرى التأكد من الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، إذ تعمل السلطات بشكل وثيق للمساعدة في تقليل انتقال العدوى على مستوى الطيور البرية أثناء العمل لمنع تسرب المرض إلى الدواجن.

يُذكر أنَّ جامبيا محاطة بالكامل تقريبًا بالسنغال، التي أبلغت عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، كما اكتشفت السلطات السنغالية المرض بين الطيور البرية، الشهر الماضي.