5 شروط لمنحة ماجستير «الأوقاف».. للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة

تساءل العديد من المواطنين عن شروط منحة الماجستير التي أعلنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالأمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي منح متاحة للماجستير هذا العام تزيد على 300 منحة، للأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف.

شروط منحة الماجستير

ويستعرض التقرير التالي شروط التقديم لمنحة الماجستير التي أعلنتها وزارة الأوقاف، كالتالي:

- ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق.

- ألا يكون المتقدم قد تمّ معاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه.

- أن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.

وزارة الأوقاف

- وألا يزيد سن المتقدم على 45 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز الاختبار المقرر لذلك.

وأكّدت وزارة الأوقاف على الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان عن المنحة.