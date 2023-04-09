مسلسل سره الباتع الحلقة 18.. حامد يطالب شباب القرية بتعلم فنون القتال

يواصل مسلسل سره الباتع الحلقة 18، عرض حكاية السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وكان حديث القرية في فترة الحملة الفرنسية وظل حديث الحقبة الحالية بسبب مقاماته.

مسلسل سره الباتع الحلقة 18

واستكمل الدرويش عبدالله الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان حكايته عن السلطان حامد ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 18، حيث قال إنّ حامد أمر شباب المقاومة من القرية بتعلم فنون القتال من ضرب النار ورمي الرمح وغيرهم، ليكونوا مستعدين دائما للقتال للدفاع عن أنفسهم.

وبالفعل بدأ الجندي الفرنسي الذي انضم إليهم تعليمهم ضرب النار بالبندقية، وتدربوا على رمي الرمح، وآخرون تعلموا الضرب بالعصا وانضمت إليهم صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع وسعاد التي تجسد شخصيتها الفنانة هدى الأتربي، وطلبا أن يتعلما ضرب النار بالبندقية.

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وخالد الصاوي وغيرهم وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.