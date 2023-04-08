مسلسل سره الباتع الحلقة 18.. أحمد فهمي يذهب لوالدته بعد التهديد بخطفها

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 18 التي تضمنت كثير من الأحداث التي يقدمها المخرج خالد يوسف في تجربته الدرامية الأولى بالسباق الرمضاني لعام 2023.

مسلسل سره الباتع الحلقة 18

مسلسل سره الباتع الحلقة 18 جاء خلاله وصول حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي لمنزل والدته للاطمئنان عليها بعدما هدد مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل بخطفها.

وتوالت الأحداث بسؤال معتصم الذي يجسد شخصيته الفنان علاء حسني لحامد عن من وراء تهديده بخطف والدته فحكى له عن الأمر وأخبره أنه سيساعده إن أراد وسيخبر الشرطة ولكن حامد رفض، وبعد أن ذهب تحدثت والدة حامد معه عن قلقها من معتصم وأنها لا تطمئن لما يفعله.

وعلى الجانب الآخر، كان مسعود يتحدث مع أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق ويسأله عن من وراء حامد وأنه يشك بنسبة كبيرة أن وراءه عصابة كبيرة ورتب مسعود لإرسال شخص آخر للدرويش بعد فشل رجاله ولكنه سيجعل هذا الشخص يدق الوشم ويقطع إصبعه لكي يظن الدرويش أنه من أبناء السلطان حامد.

خالد سرحان يسرد حكاية السلطان حامد

وبدأ الدرويش عبد الله الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان سرد حكايته عن السلطان حامد وأحداث الحملة الفرنسية، فقال إن صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع ومعها هدي الاتربي ذهبتا إلى حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني وأعجبت هدى بالجد بالفرنسي بوشار.