مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. علاء حسني يستغل أحمد فهمي بسبب والدته

توالت أحداث مسلسل مسلسل سره الباتع الحلقة 17 بكثير من الأحداث والتي شهدت استغلال معتصم الذي يجسد شخصيته الفنان علاء حسني لطلب حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 17 علم حامد بأن مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل قد أرسل رجاله لاختطاف والدته من منزلها للضغط عليه من خلالها واتصل على الفور بـ معتصم ليطلب منه تأمين والدته.

مسلسل سره الباتع الحلقة 17

ولكن استغل معتصم طلب حامد وضغط عليه في هذا التوقيت ليترك له الدور الأول من منزلهم لكي يصبح مقرا لحملته الانتخابية عن حزب الحرية والعدالة وانفعل عليه حامد ولكنه وافق، وبالفعل بدأ معتصم جلب رجاله من الحزب لتأييده والهتاف له أمام المنزل.

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفي وخالد الصاوي وحسين فهمي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.