موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قناة الحياة خلال السباق الرمضاني 2023، ضمن مجموعة من أفضل الأعمال الدرامية.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يأتي في الساعة 8 صباحًا على شاشة قناة الحياة ، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويعرض موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 أحداث مسلسل سره الباتع بعد التصاعد الأخير التي شهدتها أحداث المسلسل بعد قتل الجنرال الفرنسي الشيخ سليم الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الأمر الذي أغضب حامد وأهالي القرية.

مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية والثانية الحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويخرجها خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له.