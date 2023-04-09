مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. أحمد السعدني ينجح في تحرير الفلاحين

ينتظر محبو ومتابعو مسلسل سره الباتع الحلقة 19 بعد الأحداث المشوقة التي عرضتها أحداثه، بعد نجاح خطة حامد في تحرير الفلاحين من قبضة الجنرال الفرنسي، عن طريق مقايضة الجنود الفرنسيين، الذي قام حامد بالقبض عليهم، ولاقى هذا الأمر سعادة كبيرة من أهالي القرية وصافية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 19

تستكمل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19، تعامل الجندي الفرنسي بوشار الذي يجسد دوره الفنان شريف حافظ مع الفلاحين والمقاومة، بعد انشقاقه عن الفرنسيين، واختياره البقاء مع حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني، وأهالي القرية.

ويحاول الجندي بوشار، أن يقدم كل أنواع المساعدة التي يستطيع منها تعليم الفلاحين وأهالي القرية إطلاق النار، استخدام البنادق، ورمي الأسهم ، بالإضافة إلى شرح الطريقة الأفضل للتسلل إلى ثكنة جيش الحملة الفرنسية، ووضع معهم خطة الاقتحام، ويكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 19 عن بقية الأحداث.

مسلسل سره الباتع

تدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويمثل فيه مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد السعدني والفنانة حنان مطاوع.