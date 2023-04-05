«جمارك دمياط»: 1.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم في مارس 2023

أعلنت الإدارة المركزية، لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز، الإفراج عن مشمول 3121 شهادة جمركية خلال شهر مارس 2023، تشمل سلعا استراتيجية، ومستلزمات إننتاج وبضائع، منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والتفاح، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم 1.7 مليار جنيه.

الرسوم والضرائب على الوارد

ووذكر بيان جمارك دمياط أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 385 مليون و365 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليار و88 مليون و555 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 246 مليون 51 ألف جنيه.

رسوم ضائب الصادر

وأوضح بيان الإدارة المركزية، لجمارك دمياط، أنه خلال شهر مارس الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2638 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير).

ولفتت إلى أن تلك الرسوم كانت لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 21 مليون و318 ألف جنيه.

وتابع البيان خلال شهر مارس 2023 قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 6 ملايين و58 ألف جنيه عن بيع 8 لوط بالمزاد العلني وتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 5 مليون و331 ألف جنيه.

ووأضاف البيان أنه بذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2023 حوالي مليار و713 مليون و607 ألف جنيه .

تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز، وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.