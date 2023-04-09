استمرار تدريبات المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة ببورسعيد

أعلن عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد عن استمرار تدريبات مشروع المراكز الرياضية بمركز تدريب المشروع القومي لرياضة المرأة والفتاة اليوم الأحد بمركز شباب السلام.

مركز رياضة المرأة

وأوضح وكيل الشباب والرياضة ببورسعيد أن مركز رياضة المرأة ضمن المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة، سونيا عبد الوهاب ومتابعة الدكتورة غادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية

تدريبات تنس الطاولة للناشئين

كما أعلن حافظ استمرار تدريبات مركز تنس الطاولة ناشئين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي اليوم بنادى التوكيلات الملاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا

وأوضح حافظ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالرياضة وتبني المواهب الرياضية وخلق جيل جديد من الموهوبين الرياضيين قادر على اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومتابعة خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة، و إشراف عماد الدين مختار مدير الإدارة العامة للرياضة ومدرب المشروع الكابتن سماح عادل، وإداري المشروع حكمت فريد.