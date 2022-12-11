زامبيا: العثور على 27 جثمانا لمهاجرين وسط البلاد

قالت الشرطة في زامبيا، إنه جرى العثور على 27 جثمانًا، يعتقد أنهم مهاجرون من إثيوبيا، بعدما ألقاهم مجهولون على جانب الطريق بمنطقة شمال العاصمة لوساكا وسط البلاد.

وأضاف متحدث باسم الشرطة في زامبيا، داني موالي، في تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أذيعت اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن يكون الضحايا لقوا مصرعهم خنقًا حتى الموت خلال عبورهم، مشيرا إلى أنه تم نقل ناج واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث عُثر عليه يلهث من أجل الهواء، على حسب تعبيره.

وأوضح موالي، أن سكان المنطقة عثروا على الجثامين في وقت سابق اليوم وأن جميعهم ذكور وتتراوح أعمارهم بين الـ20 و38 عامًا، لافتا إلى أن الشرطة تعتقد أن المهاجرين مواطنون إثيوبيون، استنادًا على وثائق الهوية التي وجدت معهم.

تجدر الإشارة، إلى أن زامبيا تعد نقطة عبور للمهاجرين الذين معظمهم من القرن الأفريقي، ويرغبون في الوصول إلى جنوب أفريقيا.