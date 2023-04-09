لماذا ظهر البطيخ مبكرا في الأسواق؟.. نقيب الفلاحين يكشف الأسباب

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أنّ البطيخ المطروح في الأسواق، خلال الأيام الحالية من شهر رمضان، والذي يظهر عادة في بداية شهر أبريل من كل عام، سليم تماماً، وآمن ولا يحتوي على أي ملوثات كما يشيع البعض.

وكشف نقيب الصحفيين، لـ«الوطن»، عن أسباب ظهور ثمار البطيخ المعروف بأنه من المحاصيل الصيفية خلال هذه الأيام من فصل الربيع، موضحاً أنه تم زراعته خلال فصل الشتاء أسفل الأنفاق البلاستيكية التي توفر له الدفء المطلوب للنمو الخضري ونضج الثمار مبكراً، ويتم زراعته في أوقات مبكرة في شهري يناير وفبراير؛ لتنضج ثماره خلال شهر رمضان ويباع بسعر مرتفع عن مثيله في فصل الصيف.

الشتاء الحالي اتسم بالدفء

تابع بأن الشتاء الحالي اتسم كذلك بالدفء عن الأعوام الماضية الأمر الذي ساهم في النضج المبكر مما زاد من المعروض مبكراً وقبل الموعد الشائع وهو قدوم فصل الصيف، مؤكداً أن المعروض حالياً من البطيخ يمتاز بجوده عالية وطعم لذيذ.

أشار إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول البطيخ هذا العام قد تصل إلى 90 الف فدان تقريباً، مشيراً إلى أن مصر مكتفية ذاتياً من البطيخ ونجحت العام الماضي في تصدير أكثر من 10 آلاف طن فائضة عن الحاجة.

البطيخ متوفر في الأسواق طوال أيام العام تقريبا

أشار إلى أنّ البطيخ أصبح متوفراً في الأسواق طوال أيام العام تقريباً بفضل الزراعة تحت الأنفاق البلاستيك خاصة في محافظات الصعيد والوادي الجديد بينما يزرع البطيخ بشكل أساسي في شهري أغسطس وسبتمبر في محافظات الوجه القبلي، ويزرع في بعض المحافظات في شهر ديسمبر ويناير بنظام الزراعة البعلي في خنادق، ويعتمد ريه على المياه الجوفيه.

ونوّه بوجود سمات عدة لثمرة البطيخ الجيدة، وهي بروز عروق على سطح الثمرة لبعض الأنواع وكتامة البقعة الصفراء، وهي مكان تلامس الثمرة في الأرض، كما يمكن سماع صوت مكتوم عند الطرق على الثمرة، وأن يكون وزن الثمرة مناسبًا لحجمها.