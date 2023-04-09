تواصل مديرية الصحية بمحافظة الشرقية، تنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، تحت شعار 100 مليون صحة، وتسليم الشهادات المميكنة للمواطنين، حيث قامت الفرق الطبية بتقديم الخدمة الطبية وفحص أكثر من 6 آلاف مواطن ومواطنة حتى الآن بالمحافظة، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير الماضي، وتم تسليمهم الشهادات الصحية الخاصة بهم، وفي ضوء استمرار المبادرة، تحرص «الوطن»، على تقديم خدمة معرفة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية أنه يمكن استلام الشهادة الصحية من عدة أماكن حيث يتم تنفيذ المبادرة بالمحافظة في عدد 21 مركزا طبيا، ويتم العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية

مكتب رعاية الطفل في مشتول السوق

مكتب رعاية طفل ثاني الزقازيق

المركز الطبي بالإبراهيمية

المركز الطبي بأولاد صقر

المركز الطبي بالقرين

مركز طبي أول العاشر

المركز الطبي بأبو حماد

المركز الطبي ببلبيس

المركز الطبي بههيا

المركز الطبي بالقنايات

المركز الطبي بمنيا القمح

مكتب رعاية الطفل بفاقوس

المركز الطبي بالصالحية الجديدة

المركز الطبي بأبو كبير

المركز الطبي بالعزيزية بمنيا القمح

المركز الطبي بالنحال بمدينة الزقازيق

المركز الطبي العام بالحسينية

مركز طبي صان الحجر

وحدة منشأة أبو عمر

المركز الطبي بكفر صقر

المركز الطبي بديرب نجم

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

للمصريين

بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

صور الرقم القومي للطرف الآخر

غير المصريين

جواز السفر / وثيقة اللجوء

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

رسوم استخراج الشهادة 220 جنيها شاملة التحاليل ومصروف طباعة الشهادة، وأسعار التحاليل الـ6 هي 35 جنيها، و80 جنيها، و15 جنيها، و25 جنيها، و15 جنيها،و 10 جنيهات، ويتم الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنة بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة وQR كود مسجلة بوزارة العدل، وتحتوي الشهادة على نتائج الفحوص الطبية وتكون مطلوبة ضمن مسوغات إتمام الزواج ولا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيا أو من ينوب عنه في استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمي.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

تشمل تحاليل الشهادة الصحية للزواج 6 أنواع، والهدف منها الكشف الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية.

1- فيروس الالتهاب الكبدي B-C فيروس نقص المناعة المكتبة.

2- الثلاسيميا ومرض فقر الدم

3- اختبار فصائل الدم

4- اختبار معامل ریزوس RH

5- نسبة الهيموجلوبين

6- سكر في الدم

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023

وأوضحت مديرية الصحة بالشرقية، أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023، 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفي حالة مرور 6 أشهر على إصدار الشهادة، يجب إعادة الفحص مرة أخرى، وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم من جديد.