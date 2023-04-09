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أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية والأوراق المطلوبة

كتب:

نظيمه البحرواي
11:38 ص | الأحد 09 أبريل 2023
مبادرة فحص المقبلين على الزواج

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تواصل مديرية الصحية بمحافظة الشرقية، تنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، تحت شعار 100 مليون صحة، وتسليم الشهادات المميكنة للمواطنين، حيث قامت الفرق الطبية بتقديم الخدمة الطبية وفحص أكثر من 6 آلاف مواطن ومواطنة حتى الآن بالمحافظة، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير الماضي، وتم تسليمهم الشهادات الصحية الخاصة بهم، وفي ضوء استمرار المبادرة، تحرص «الوطن»، على تقديم خدمة معرفة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية والأوراق المطلوبة 

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية  أنه يمكن استلام الشهادة الصحية من عدة أماكن حيث يتم تنفيذ المبادرة بالمحافظة في عدد 21 مركزا طبيا، ويتم العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر. 

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الشرقية

مكتب رعاية الطفل في مشتول السوق 

مكتب رعاية طفل ثاني الزقازيق

المركز الطبي بالإبراهيمية 

المركز الطبي بأولاد صقر 

المركز الطبي بالقرين 

مركز طبي أول العاشر 

المركز الطبي بأبو حماد 

المركز الطبي ببلبيس 

المركز الطبي بههيا 

المركز الطبي بالقنايات 

المركز الطبي بمنيا القمح 

مكتب رعاية الطفل بفاقوس

المركز الطبي بالصالحية الجديدة

المركز الطبي بأبو كبير

المركز الطبي بالعزيزية بمنيا القمح 

المركز الطبي بالنحال بمدينة الزقازيق

المركز الطبي العام بالحسينية

مركز طبي صان الحجر 

 وحدة منشأة أبو عمر 

المركز الطبي بكفر صقر 

المركز الطبي بديرب نجم

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

للمصريين 

بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه 

صور الرقم القومي للطرف الآخر 

غير المصريين 

جواز السفر / وثيقة اللجوء 

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر 

تكلفة الشهادة الصحية للزواج 

رسوم استخراج الشهادة 220 جنيها شاملة التحاليل ومصروف طباعة الشهادة، وأسعار التحاليل الـ6 هي 35 جنيها، و80 جنيها، و15 جنيها، و25 جنيها، و15 جنيها،و 10 جنيهات، ويتم الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنة بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة وQR كود مسجلة بوزارة العدل، وتحتوي الشهادة على نتائج الفحوص الطبية وتكون مطلوبة ضمن مسوغات إتمام الزواج ولا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيا أو من ينوب عنه في استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمي. 

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

تشمل تحاليل الشهادة الصحية للزواج 6 أنواع، والهدف منها الكشف الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية.

1- فيروس الالتهاب الكبدي B-C فيروس نقص المناعة المكتبة. 

2- الثلاسيميا ومرض فقر الدم 

3- اختبار فصائل الدم 

4- اختبار معامل ریزوس RH 

5- نسبة الهيموجلوبين 

6- سكر في الدم 

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023

وأوضحت مديرية الصحة بالشرقية، أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023، 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفي حالة مرور 6 أشهر على إصدار الشهادة، يجب إعادة الفحص مرة أخرى، وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم من جديد.

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