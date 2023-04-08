«الصحة»: فحص نفسي للمقبلين على الزواج بشكل إلزامي

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن الكشف النفسي الذي يتم خلال مبادرة فحص المقبلين علي الزواج هي حطوة اساسية لا يمكن تجاوزها، مشيرا الي توجيهات وزير الصحة والسكان بالتركيز علي تدريب الفرق الطبية المتخصصة في اجراء الفحص النفسي للوصول الي المستهدف وهو رفع التوعية للمقبلين علي الزواج بأهمية الزواج وكيف يمكن مواجهة المشاكل الزوجية وتقديم الحلول العلمية المختلفة لهم.

نتائج الفحوصات تتم في سرية تامة خلال 14 يوما

وتابع مساعد وزير الصحة لشؤون المبادلات الصحية، خلال رحلة الكشف والفحوصات للطرفين المقبلين علي الزواج يسلم للطرفين كتيب بكافة الأمراض الوراثية التي يمكن أن تنتقل الي الأطفال وكيف يمكن التعامل معها في حال نقلانها ، مشيرا الي أن نتائج الفحوصات تتم في سرية تامة خلال 14 يوما من الوحدات الصحية أو من ينوب عنهم.

تكلفة الفحص 220 جنيها لكل طرف

وأضاف "حساني" تم تدريب 1000 متدرب من خلال 300 مركز لزيادة الثقة بين المواطن وبين الفريق الطبي وتقديم معلومة قوية، وتقديم المشورة الكاملة والرعاية الصحية علي أعلي مستوي، لافتا الي أن تكلفة الفحص للطرف الواحد 220 جنيها.

جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي لمبادرة الرئيس لفحص المقبلين علي الزواج بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ،وزير الصحة، والدكتور حازم الفيل رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة، الدكتور باسم عيسي مدير المعهد القومي للكبد وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.