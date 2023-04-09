مصر للطيران تنشئ 3 لجان فرعية لممارسة الحوكمة وتعزيز الشفافية والكفاءة

أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إحدى شركات الطيران الحكومية، تبني الشركة لأفضل ممارسات حوكمة الشركات وذلك من خلال تأسيس 3 لجان فرعية جديدة تابعة لمجلس الإدارة، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في جميع معاملات الشركة لصالح عملائها الكرام والعاملين بها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ هذه اللجان الـ3 ستعمل بالتنسيق والتعاون مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والعاملين لمواءمة الأهداف الاستراتيجية للشركة الوطنية مصر للطيران مع تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، من خلال تعزيز ثقافة الشفافية والتحسين المستمر، بحيث تلتزم شركة مصر للطيران بتقديم الأفضل لعملائها والعاملين بها.

وتابع أنَّ إنشاء تلك اللجان يؤكّد مدى التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات، كما ستعزز هذه الخطوة ثقة عملائنا وموقعنا كشركة طيران رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفًا أنَّ مصر للطيران ستواصل تقييم وتبني أفضل الممارسات وفقًا للمعايير الدولية، مؤكّدًا أنَّ هذا النهج الاستراتيجي سيعزز من نجاح الشركة على المدى الطويل ويسهم في النمو المستدام لصناعة النقل الجوي العالمي.

وهذه اللجان الفرعية الجديدة تتألف من:

لجنة المراجعة: ترتكز على المراجعة الداخلية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر من خلال مراقبة التقارير المالية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، كما ستضمن لجنة المراجعة نزاهة البيانات المالية للشركة والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، والعمل السليم لعمليات المراجعة الداخلية.

لجنة رأس المال البشري: تشرف على سياسات واستراتيجيات وممارسات الموارد البشرية للشركة لتعزيز ثقافة عمل عالية الأداء ومتنوعة وشاملة، إضافة إلى إدارة المواهب وتطوير العاملين وتخطيط التعاقب الوظيفي، لضمان استمرار شركة مصر للطيران في تطوير أفضل المواهب في صناعة الطيران.

لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي: تشرف على استراتيجية التكنولوجيا والابتكار ومبادرات التحول الرقمي لخلق تجربة سلسة واستثنائية للعملاء، كما تتبنى التكنولوجيات الرائدة والحلول المبتكرة، مع تأكّيد أن شركة مصر للطيران ستظل في صدارة هذه الصناعة من حيث الكفاءة والسلامة ورضا العملاء.