هل الخلع له عدة مثل الطلاق؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل الخلع له عدة؟ سؤال أثير في الساعات الماضية، بعد أن شهدت بعض الأحداث الدرامية بالمسلسلات حالات خلع لسيدات، استطعن الزواج بعدها دون انتظار عدة الزوج، ما جعل الكثيرون يبحثون حول الامر.

عدة الخلع

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الخلع له عدة بالطبع كونه مثل الطلاق تمامًا، وحكم القاضي يفصل هنا بين الزوج والزوجة، وبالتالي يسير على المرأة حكم المطلقة ولا خلاف في ذلك.

وأضاف «شلبي»، في فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء عبر يوتيوب، أنَّ الخلع له حكم الطلاق نفسه، وسبب العدة في الطبيعي إما طلاق أو وفاة الزوج، وفي حالة الخلع يحدث الانفصال بين الزوجين لذا توجب هنا العدة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنَّ عدة السيدة التي تخلع زوجها يكون يتم احتسابها منذ حكم القاضي مباشرة، وليس منذ قرار الخلع أو رفع الدعوة، بل يجب انتظار حمم القاضي، لأنه قبل الحكم ينتفي سبب العدة من الأساس ولا يوجد طلاق.

دار الإفتاء

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكتروني، إنَّه المقرر شرعًا أن احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار، ومنها الحل للأزواج، إنما يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.