إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بـ5 مراكز في كفر الشيخ

شهدت مراكز دسوق وفوه ومطوبس والحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدى للمخالفات بكافة أنواعها مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدسوق

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه أشرف على حملة إزالة التعديات بتوابع قرية شباس الملح، حيث جرى فك وإزالة هيكل حديد بغرض عمل هنجر على مساحة 100 على طريق «دسوق - فوه»، بعزبة علام، وإزالة حالة تعدي ناحية الإبراهيمية لعمل صب دور أرضي، وإزالة حالة تعدى بالطوب الأبيض داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز العمرانى بعزبه عفان التابعة لقرية الإبراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه أشرف على أعمال حملات إزالة التعديات والبناء المخالف في المهد، فجرى إزالة لحالة بناء عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بزمام قرية أبو دراز على أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة فوه، منوهاً أن الحملات مازالت مستمرة لإزالة أي تعديات، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وأفاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جرى إزالة 4 حالات تعدي، الحالة الأولى فك سمل بقرية منية المرشد معد للبناء المخالف على الأرض الزراعية، والحالة الثانية تم مصادرة الخشب على مبنى مخالف بناحية بنى بكار من قبل الوحدة المحلية، والحالة الثالثة إزالة مخالفة حفر برك لعمل سملان خرسانية بمنية المرشد، وتم ردم الحفر على نفقة المخالفة، وتسليم الأرض لجهة الولاية، والحالة الرابعة تم مصادرة أخشاب على مبنى مخالف بناحية أبو دنيا التابعة لبنى بكار وتم نقلها إلى مبنى الوحدة المحلية والتحفظ عليه من قبل رئيس قرية بني بكار وموظفين الوحدة، وتمت الإزالة لجميع الحالات على الفور لمخالفتهم لقانون البناء.

وأوضح عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه جر إزالة 5 حالات عبارة عن مباني بالطوب البلوك حالتين بالبيارات على مساحة 10 متر تقريباً، وحالة بقرية 15 المنصور على مساحة 100 متر تقريباً، وحالتين بقرية 18 المنصور على مساحة 150 متر، وإزالة مبني بالطوب البلوك على أرض الإصلاح الزراعى بقرية الأبعادية جمعية عاداه على مساحة 100 متر تقريباً بحضور القسم الهندسي والزراعة.

وذكر اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى إزالة 3 حالات تعدي على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية، الأولي إزالة تعدي عبارة عن شدة خشبية لصب الدور الأول علوي بقريه العنابرة تابع لقرية الساحل القبلي، والثانيه تعدي على أرض زراعية، ردم حفر لبدء عمل لبشة خرسانية بقرية الشهابية، والثالثة إزالة تعدي على أرض زراعيه، عبارة عن شدة لسمل خرساني بتل القمح تابع لقرية الزهراء.

محافظ كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة التعديات دون استثناء، مشيراً إلى تنفيذ الإزالات أولاً بأول، ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع من خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.