حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حي الجناين بالسويس

واصل حي الجناين في محافظة السويس حملاته اليومية لتنفيذ الإزالات الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأعلن حي الجناين في محافظة السويس عن استمرار الحملات النهارية والمسائية لضبط أي مخالفات حفاظا على الثروة الزراعية، والتي المصدر الأساسي لإطعام المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ السويس بضرورة مواجهة أي تعديات على الرقعة الزراعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء

وذكر بيان لحي الجناين في محافظة السويس، أن استمرار لخطط المرور الدوري النهاري والليلي، لرئاسة حي الحناين وأثناء المرور الليلي للواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين، تم ضبط أعمال الصب لسقف خرساني، ومباني بالطوب الأحمر استعدادا لصب سقف آخر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير المحاضر للمخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أسفرت جهود رجال رئاسة حي الجناين ،خلال الحملات اليومية، عن إزالة 5 حالات تعد على الرقعة الزراعية بقرية شندورة بالقطاع الريفيي لمحافظة السويس، وتم تحرير المحاضر اللازمة.