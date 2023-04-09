«تعليم الإسكندرية» تتلقى طلبات أعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للامتحانات في تلقي طلبات المعلمين والمعلمات لمن يرغب منهم في الإنضمام كعضو في الإدارة العامة للإمتحانات ولجان النظام والمراقبة للعام الدراسي 2023 للعمل في إمتحانات الثانويه العامة على مستوي قطاع الإسكندرية أ و ب ووضعت تعليم الإسكندرية شروط وضوابط خاصة لقبول الأعضاء الجدد.

أماكن تلقي الطلبات

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن أماكن تلقي طلبات الأعضاء الجدد جري تحديدها فمن يرغب الإنضمام إلى لجنة إدارة الامتحانات عليه التوجه إلى مقرها بمدرسة المشير أحمد بدوي الثانوية بنين، ويرأس اللجنة أحمد على حسب أما من يرغب في الانضمام للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية أ، ويرأس اللجنة أمجد عاطف عليه التوجه إلى مقرها بمدرسة نبوية موسي التجريبية وكذلك لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية ب ويرأس اللجنة محمد إسماعيل بمقرها الحالي مدرسة الشاطبي الإعدادية بنين.

مواعيد التقدم بالطلبات

وأضاف وكيل تعليم الإسكندرية أنه تحدد يومي الأحد والإثنين الموافق 9 و10 أبريل موعد لتلقي الطلبات وعلى من يرغب في العمل التوجة إلي مقر اللجنة التي يرغب العمل بها وذلك من الساعة 12 ظهر وحتى الساعة 4 عصراً في الأيام المذكورة فقط ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد ذلك.

ضوابط العمل

وأوضح الدكتور عربي وكيل تعليم الإسكندرية أنه تحددت بعض الضوابط للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة وهي عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتي الدرجة الثانية وألا يكون المتقدم محالآ للمعاش قبل 2023/8/31 وألا يكون مستحقآ لبدل السفر طبقاً للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته وبالنسبة للعاملين بعقود أو مكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم وألا يكون مشتركاً بالعمل بأي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية.

الأوراق المطلوبة

ولفت إلى أن الأوراق المطلوب تقديمها تتضمن صحيفة أحوال حديثة مختومة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل موضح بها الجزاءات وعدم الحرمان من القيام بأعمال الإمتحانات أو الإحالة للمحكمة التأديبيه وصورة البطاقة الشخصية بالرقم القومي وصورة شخصية.