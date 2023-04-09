التعليم: بدء التقديم للأعضاء الجدد للعمل بلجان الثانوية العامة 2023

بدأت لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023، اليوم الأحد تلقي طلبات التقدم للأعضاء الجدد للعمل باللجان الامتحانية للثانوية العامة 2023 وذلك لمدة يومين 9 و10 أبريل 2023 وذلك بلجان النظام والمراقبة، من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً.

عقد مقابلات شخصية للمتقدمين لامتحانات الثانوية العامة

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمّ تسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق ، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ عقد مقابلة شخصية لقبول الأعضاء الجدد بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023، يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر وامتحان تحريري في المواعيد المحددة للمتقدمين طبقاً لجدول المعلن بكل لجنة في الأيام المحددة.

ضوابط العمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط العمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 للأعضاء الجدد

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتي الدرجة الثانية.

- ألا تكون مستحقاً لبدل السفر طبقاً للقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته.

- بالنسبة للعاملين بعقود ومكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور 3 سنوات علي عملهم .

- ألا تكون مشتركاً في العمل بأي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية.

- أن تقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجه العمل.