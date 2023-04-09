التعليم تحدد موانع تقديم الأعضاء الجدد لامتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع التقدم للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بعد فتح باب التقدم اليوم للأعضاء الجدد للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة ولمدة يومين، وذلك بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالقطاعات لامتحانات الثانوية العامة.

موانع العمل بامتحانات الثانوية العامة 2023

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، ألا يكون لديكم أي من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023:

- ألا تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا تكون محروماً من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- ألا تكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- ألا تكون من العاملين في أحدي مدارس الثانوية العامة أو منتدب بها أو مكلف للعمل بها في المدارس التابعة للقطاع.

- ألا يكون لك صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتي الدرجة الثالثة للعمل بلجنة الإدارة والدرجة الرابعة لعمل بلجان النظام والمراقبة.

درجات القرابة

- الدرجة الأولى: (الأب -الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).

- الدرجة الثانية: ( الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد).

- الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد).

- الدرجة الرابعة: ( أبناء أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة أبناء أبناء الأحفاد.

المستندات المطلوبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة للتقديم لأعضاء الجدد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:-

- صحيفة أحوال حديثة ومختومة ومعتمدة بخاتم الشعار من جهة العمل موضح بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة الي المحكمة التأديبية.

- صورة البطاقة الشخصية بالرقم القومي.