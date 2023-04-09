مسلسل جميلة الحلقة 17.. نرمين تهدد ابنها من هشام

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17، أحداثا مثيرة للغاية، بداية من معرفة يونس بأمر علاقة والدته نرمين وهشام زوج شيري، وتصويره لهما، وصولا إلى رد فعل جميلة التي تجسّد دورها الفنانة ريهام حجاج، على زواج شقيقها بمي، ومحاولاتها لمنع الزواج، وبالفعل تنجحت في ذلك، ومسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج التي تقدم دور رئيس نيابة، وتكتشف مع الحلقات أسرار عن عائلتها.

مسلسل جميلة الحلقة 17

ويبدأ مسلسل جميلة الحلقة 17 مع يونس ابن نيرمين التي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، وهو يراها مع هشام زوج شيري التي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ويستمع إلى حديثهما معا ويصورهما، ولكن تراه نيرمين وتهدده كي لا يخبر والده بما شاهده.

أحداث من مسلسل جميلة

وعلى الجانب الآخر تحاول جميلة منع شقيقها من الزواج بمي، وتدخل عليهم أثناء عقد القران وتهددها بأنّها ستبلغ عنها الشرطة بسبب حكم السرقة عليها، وتخرج مي مسرعة من البيت وهي تبكي، ليأخذها أمير صديق جميلة وأخوها إلى منزل شيري، لتعرف جميلة بالصدفة بعد ذلك أنّ مي وشيري على علاقة ببعضهما البعض.