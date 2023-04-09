مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تكشف لعبة طلاق شيري وهشام

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، اكتشاف جميلة، لعبة شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي وزوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وأنه لم يعتد بالضرب عليها ولم يطلقها كما زعما خلال تواجدهما بقسم الشرطة، وواجهت جميلة كل ما عرفته عن هذه اللعبة أمام شيري وقامت بمعاتبتها وإحراجها.

مسلسل جميلة الحلقة 17

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17، علمت جميلة، أن مي صديقة شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، ذهبت إلى منزل شيري وهشام، بعد منعها إقامة عقد قرانهما، وتهديدها بإحضار الشرطة إليها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، قررت جميلة الذهاب بنفسها إلى منزل هشام، لمقابلة شيري والتأكيد لها أنها كشفت ألاعيبها، وقابلتها شيري بعد وضع الماكياج الذي يشير إلى أنها مازالت تعاني من اعتداء هشام عليها، وسخرت منها جميلة، وتهكمت عليها بالإشارة إلى أنها تمثل بأن ذراعها الأيمن مكسورًا، بالرغم من أنه كان الذراع الأيسر هو الذي يؤلمها أثناء تواجدهم بالقسم.

أزمات في حياة جميلة

حاولت شيري، الكذب أمام جميلة، والتأكيد لها أن هشام جاء لمصالحتها ولذلك عادت معه للمنزل، ولكن أمام حصار جميلة، لم تستطع شيري الاستمرار في كذبتها، وتأكيدها أنها فعلت كل ذلك من أجل إرضاء جميلة.