مسلسل جميلة الحلقة 17.. اتفاق جديد لمنع زواج شيري وأكرم

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، عقد جميلة اتفاقا مع شيري، التي تؤدي دورها الفنانة يسرا اللوزي، بشأن إبعاد مي صديقة شقيقها أكرم، الذي يؤدي دوره الفنان نبيل عيسى، عن حياته، والحيلولة دون إتمام زواجهما، محذّرة إياها أنّها حال عدم تنفيذ الخطة، فلن تنسى لها ما فعلته معها، وستنقل أخبارها إلى نيرمين طليقة زوجها زياد، التي تؤدي دورها الفنانة عبير صبري.

مسلسل جميلة الحلقة 17

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17، ذهبت جميلة إلى منزل شيري، بعد علمها بذهاب مي صديقة أكرم إليها، بعد منع إتمام عقد قرانهما وتهديدها بإبلاغ المباحث ووحدة تنفيذ الأحكام القضائية، وأخبرتها شيري أنّها طلبت من مي مغادرة منزلها، حتى لا تغضب جميلة.

أحداث مسلسل جميلة

وطلبت جميلة من شيري، إبلاغ مي بأنّ شقيقها أكرم لن يحصل على مليم من ميراث والده، ومن ثم لن تحصل بدورها على أي شيء، ولكن يمكن أن تمنحها جميلة مبلغا كبيرا من المال، مقابل الابتعاد عن أكرم.

أزمات في حياة جميلة

يذهب أكرم إلى منزل جميلة، ويتشاجر معها أمام زوجها زياد، الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل، ويؤكد لها أنّه سيتزوج بمي مهما حاولت منع الأمر، وسيحصل على إرثه منها كاملًا مهما حدث.