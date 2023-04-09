درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية.. العظمى بالقاهرة 28

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 10-4-2023، حيث تكون الكتل الهوائية شمالية باردة، وتعمل على انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتكون الأجواء باردة خاصة خلال ساعات المساء الأولى والليل المتأخرة والصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد غدا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تعمل على انخفاض درجات الحرارةن حيث تتراوح العظمي بين 26-28 درجة، على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وأمطار متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر ووسط، وصولا إلى محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة غدا الاثنين على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 28 - 15

العاصمة الإدارية 28 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 28 - 15

دمنهور 28 - 13

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14