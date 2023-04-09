الصين تبدأ محاكاة لشن هجوم على تايوان في ثاني أيام تدريباتها العسكرية

أجرى الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على تايوان في ثاني أيام تدريبات حول الجزيرة اليوم، فيما أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأنّ عدة طلعات جوية نُفذت وبأنّها تراقب القوات الصاروخية الصينية،‭‭ ‬‬وتنظر الصين إلى تايوان، التي تطبق الحكم الديمقراطي، باعتبارها جزءا من أراضيها وبدأت أمس السبت تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام حول الجزيرة، وذلك بعد يوم من عودة تساي إينج وين رئيسة تايوان من زيارة قصيرة للولايات المتحدة، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأنّ دوريات الاستعداد للقتال وتدريباته حول تايوان ستستمر، وأضاف أنّه بموجب الأمر الموحد الصادر عن مركز قيادة مسرح العمليات المشتركة، نفذت عدة أنواع من الوحدات محاكاة لضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية في جزيرة تايوان والمناطق البحرية المحيطة، وستظل في وضعية الهجوم حول الجزيرة.

وقال مصدر أمني تايواني لرويترز، إنّ التدريبات الصينية حول قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين تضمنت محاكاة لهجمات على مجموعات حاملات طائرات إضافة إلى تدريبات على التصدي للغواصات.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنّها رصدت 58 طائرة صينية، بينها مقاتلات سو-30 وقاذفات إتش-6 إلى جانب 9 سفن حول الجزيرة وذلك حتى الساعة 4 بتوقيت جرينتش.

وأضافت الوزارة أنّها تولي عناية خاصة إلى قوة صواريخ جيش التحرير الشعبي المسؤولة عن منظومة الصواريخ الصينية على الأرض.

وأردفت الوزارة: «بخصوص تحركات قوة الصواريخ الصينية، فإنّ جيش الدولة لديه أيضا فهم وثيق لمنظومة المخابرات والمراقبة والاستطلاع المشتركة، وتظل قوات الدفاع الجوي في وضع تأهب شديد»، وأكدت أنّ قوات تايوان لن تصعد الصراعات أو تتسبب في نزاعات، وسترد بالشكل الملائم على تدريبات الصين.